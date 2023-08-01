Горняк22: Россия “послала Европу лесом”. Запад не ожидал такого ответа на требования

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01 августа 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Европа продолжает страдать от недальновидности действий своих политиков. Те начали в завуалированной форме требовать от Москвы восстановить поставки древесины, но Россия “послала Европу лесом”. Пишет Царьград.

Давайте разберёмся, что случилось. Проблемы с русским лесом Европа начала испытывать ещё в прошлом году. Тогда для лесоматериалов с особыми характеристиками (влажность более 22%, толщина ствола не менее 10 см) стали действовать повышенные экспортные ставки – до 80%. Шаг со стороны России был логичным: наша страна начала уделять большее внимание своим ресурсам и собственной обрабатывающей промышленности. Потом Запад стал и сам отказываться от русской древесины. Особенно усердствовали на этом поприще Финляндия, Германия и Чехия. Мол, не нужен нам русский лес, мы и в Канаде закупим.

Прошло полтора года, и решение европейских политиков показало себя во всей красе. Поначалу план отказа от русского леса казался красивым и изощрённым, но, как всегда бывает в таких ситуациях, в Европу прилетел старый добрый “чёрный лебедь”. Лесные провинции Канады накрыли сильнейшие за всю историю наблюдений пожары. О поставках древесины уже и речи не идёт, спасти бы то, что есть.

И как вы думаете, кто первым подал голос в такой ситуации? Разумеется, президент Финляндии Саули Ниинистё. Он заявил, что публично признаёт, что уход всех финских компаний с российского рынка не дал никакого результата. И вообще, Финляндия готова начать как прежде закупать русские нефть, газ и даже древесину. А уж если и пошлины будут снижены, то это просто прекрасно.

Но Москва ответила на посылы Хельсинки отказом. Возможно, на Западе не ждали такого ответа, но России развитие собственной производственной базы оказалось важнее, чем сиюминутные дивиденды от Финляндии. Пошлины на продажу сырья не снизились. Так что ответ был примерно таким: или покупайте по нашим правилам и будьте благодарны, или “идите лесом” и ждите погоды в Канаде.

Фото: Из открытых источников

Автор: glavred

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