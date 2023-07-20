Горняк22: Россиян призвали не ехать в Турцию

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20 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Из-за непростой политической ситуации, а также возможного грядущего нового разрушительного землетрясения в Турции, на этот раз в Стамбуле, россиянам стоит отдыхать в пределах своей страны. Об этом в беседе с URA.RU заявила зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.

Ранее на пресс-конференции министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки заявил, что власти страны планируют начать на следующей неделе готовить Стамбул к возможному разрушительному землетрясению. О природном катаклизме предупредили сейсмологи.

Фото: муром24.рф

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Автор: vizitka01

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