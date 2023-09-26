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Горняк22: Россиянам хотят начать бесплатно давать продукты: что можно будет получить

ГОРНЯК2201 минуты

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26 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Фракция ЛДПР подготовила проект о возможности отмены НДС для продуктов, у которых истекает срок годности. Налог предлагают отменять, если магазины будут бесплатно раздавать такие товары. Пишет Теперь Внимание!

На данный момент компании могут не платить НДС только с выброшенной продукции, поэтому отдавать ее бесплатно им невыгодно. Если же закон будет принят, это решит сразу две проблемы: вопрос утилизации просрочки и нехватку продуктов у некоторых социальных групп.

По информации «Известий», сейчас проект рассматривает Госдума. По некоторым данным, законодатели предлагают убрать из списка продукты детского и диетического питания, а также алкоголь.

Фото: Даниил Опарин/архив АТВ

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