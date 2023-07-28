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Горняк22: Россиянин расстрелял 17-летнего сына из травмата

редактор01 mins

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28 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Полиция в Иркутской области начала проверку 55-летнего местного жителя, который во время конфликта с 17-летним сыном выстрелил в него из травматического пистолета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, вечером 26 июля в поселке Молодежный отец и сын поспорили, после чего мужчина несколько раз выстрелил в сторону юноши. В результате молодой человек получил травму руки.

Региональная прокуратура контролирует этот вопрос и готова принять меры.

Фото: Depositphotos

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