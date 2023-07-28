Горняк22: Рубль отправит доллар в нокаут: российская валюта восстанет из пепла уже в августе

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28 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Сертифицированный финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова пророчит рублю заметное укрепление уже в ближайшее время. Как отметила эксперт в беседе с «А теперь внимание!», способствовать этому будет два фактора.

Инвестор подчеркнула, что положительно на курсе рубля по отношению к доллару должно сказаться недавнее повышение ключевой ставки. Еще один фактор, который поспособствует укреплению российской валюты — налоговые выплаты экспортерами. Для этого им потребуется закупать рубли.

«Поэтому есть все шансы увидеть в ближайшей перспективе снижение курса доллара до значений 83-86 рублей за единицу американской валюты», — считает собеседница.

Фото: poembook.ru

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Автор: vizitka01

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