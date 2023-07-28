Горняк22: Русские самолеты и корабли напугали Японию: “Серьезная угроза”

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28 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В ежегодном докладе Минобороны Японии – “Белой книге” – Россию назвали “наиболее серьёзной угрозой в направлении Европы”. Особо перепугали Токио русские самолёты и корабли в Индо-Тихоокеанском регионе, где наши военные налаживают стратегическое взаимодействие с Китаем. Пишет Царьград.

Отметим, что “Белая книга” – ежегодный доклад Минобороны Японии, но она не является стратегическим документом. Однако важные нюансы геополитической ситуации в ней отражены. Так, Россию теперь в Токио считают “наиболее серьёзной угрозой в направлении Европы”.

Причиной для такого эпитета послужила военная спецоперация на Украине. Токио голословно обвиняет Москву в “расшатывании основ международного порядка”.

Впрочем, не только это вызывает беспокойство у оборонного ведомства. Русские самолёты и корабли в Индо-Тихоокеанском регионе, где наши военные налаживают стратегическое взаимодействие с Китаем, тоже не на шутку перепугали Японию.

“Внешняя деятельность России, её военные тенденции, стратегическое взаимодействие с Китаем вызывают сильное беспокойство с точки зрения безопасности”, – говорится в “Белой книге”.

Тем временем сегодня стало известно, что корабли ВМФ России и ВМС Китая уже вместе патрулируют акваторию Тихого океана. В планах отработать “организацию всех видов обороны отряда, пополнение запасов воды и топлива на ходу”. В Минобороны России уточнили, что помимо этого будут “решены противолодочные задачи и проведены полёты палубных вертолётов с выполнением взлётов и посадок на корабли сторон”.

Фото: auction.ru

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Автор: vizitka01

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