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Горняк22: Русское возмездие: Наши бьют врага по всей Украине. В Киеве и 8 регионах кричит сирена

редактор01 mins

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25 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Воздушная тревога охватила уже почти всю территорию Украины. Пишет Царьград.

В Киеве, Киевской области, а также ещё в восьми регионах Украины ревут сирены воздушной тревоги. По данным министерства цифровой трансформации Незалежной, опасность русских ударов сохраняется сейчас в Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Одесской областях. Тревога объявлена также в Запорожье и Херсоне.

Известно о запуске по территории Украины русских дронов-камикадзе. По данным пабликов в соцсетях, взрывы звучат в Сумской, Черкасской и Кировоградской областях.

Фото: m.tvzvezda.ru

ИСТОЧНИК

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