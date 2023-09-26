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Горняк22: Русской “сенсации” не вышло: Польских фермеров убила украинская ракета

ГОРНЯК2201 минуты

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26 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. 15 ноября прошлого года в Пшеводовах упала и разорвалась ракета С-300, погибли два местных фермера. Сразу после трагедии возникла версия о том, что снаряд был украинским. Расследование НАТО о ракетном ударе по польской территории активно обсуждалось в правящих кругах США. В Киеве отрицали свою причастность и как обычно утверждали, что удар был со стороны России. Пишет Царьград.

Однако гораздо более убедительной была версия о том, что инцидент произошёл из-за неопытности украинских сил ПВО. ВСУ задействовали комплексы С-300 для отражения ракетного удара ВКС России. Однако ракеты не нашли своей цели в воздухе и упали на территорию Польши.

И вот польское следствие пришло к выводу о том, что ракета действительно была украинской. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita. В публикации подчёркивается, что Киев не желал сотрудничать со следователями из Польши и Украина не предоставляла никаких материалов. Тем не менее следствие пришло к выводу: вариант, что ракета С-300 прилетела с территории России, категорически исключён.

В польской прокуратуре рассказали, что установлено точное место запуска ракеты. Однако оно в интересах следствия пока не разглашается. Направлен запрос на Украину.

Фото: KARL-HEINZ SPREMBERG/IMAGEBROKER.COM/GLOBALLOOKPRESS

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