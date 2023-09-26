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Горняк22: Сбежавшему из Армении сыну Пашиняна поступило предложение от Зеленского

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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25 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Сын Никола Пашиняна покинул Армению. По некоторой информации, его безопасность гарантировал отцу президент Турции. Замешана тут и Украина. Пишет Царьград.

Как передаёт телеграм-канал “Ереванский наблюдатель”, “сын Никола Пашиняна покинул Армению от греха подальше, говорят, что его безопасность гарантировал отцу президент Турции”.

Кроме того, отмечается, что “готовность предоставить временное убежище выразил президент Украины”.

ФОТО: © FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA/VIA GLOBALLOOKPRESS.COM/GLOBALLOOKPRESS

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