Горняк22: Селфи с печальным итогом в Алтайском крае

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12 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Жажда сделать эффектное селфи на крыше электрички обернулось трагедией, – пишет “Центр событий“. Молодой парень решил сделать “крутой” снимок на крыше поезда, но получил мощный удар током.

О происшествии рассказали в пресс-службе Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России. По информации ведомства, в дежурную часть поступило сообщение о том, что на станции Среднесибирская от удара электрическим током железнодорожной контактной сети пострадал человек.

Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что пострадавшим является 16-летний местный житель, который пришел на железнодорожную станцию для того чтобы сделать селфи. Взобравшись на один из вагонов грузового поезда, юноша оказался на недопустимо близком расстоянии к контактному проводу, в результате чего образовалась электрическая дуга, и он получил удар током. С многочисленными ожогами пострадавшего доставили в медицинское учреждение города Барнаула.

На данный момент собранные транспортными полицейскими материалы направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки.

Фото: tv-mig.ru

Автор: glavred

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