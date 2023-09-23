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22 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Штурмовики ВК “Вагнер” прибыли в зону боевых действий в Херсонской области. Об этом сообщает ряд военкоров, официального подтверждения пока нет. Пишет Царьград.

Бойцы ЧВК “Вагнер” прибыли в зону СВО. Об этом сообщает ряд военных корреспондентов. Согласно их данным, штурмовые отряды “Вагнера” появились в Херсонской области.

“Штурмовые отряды легендарного соединения распределяются по секторам. Подробности пока не известны — информация под грифом “Секретно”, – пишет в своём телеграм-канале военкор Юрий Котенок, добавляя, что информация получена им от собственных источников.

Котенок также добавляет, что “Родина как никогда сейчас нуждается в бойцах “музыкального коллектива”. Россия достойна реальных побед и освобождения своей территории, а не только безостановочного круговорота победных реляций чиновников в погонах на ТВ”.

Ранее о желающих продолжить службу в зоне СВО рассказали в Союзе добровольцев Донбасса. Там говорят – бойцы ЧВК “Вагнер” рвутся на фронт. Поток “музыкантов”, желающих вступить в ряды Союза добровольцев Донбасса, растёт с каждым днём. С бойцами беседует лично начальник отделения с позывным “Зодиак”.

ФОТО: СКРИНШОТ HTTPS://T.ME/VOENKORKOTENOK

Автор: glavred

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