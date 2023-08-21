Горняк22: Штурмовой отряд «Отважных» при поддержке танкистов и разведчиков взял опорный пункт врага

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21 августа 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Штурмовой отряд «Отважных» при поддержке танкистов и разведчиков взял опорный пункт ВСУ.

В ходе выполнения боевой задачи на краснолиманском направлении военнослужащие выдвинулись в район разведки, где при помощи БпЛА выявили опорный пункт противника.

Получив данные о цели, штурмовой отряд под прикрытием танков Т-90 и БМП выдвинулся на захват опорного пункта. Приблизившись почти вплотную к позициям, тяжелая техника в лоб атаковала противника огнем, применив тактику «танковой карусели».

Плотный огонь деморализовал боевиков ВСУ, обеспечив безопасный захват опорного пункта штурмовым отрядом. Пишет Русская Весна.

Фото: Русская Весна

Автор: vizitka77

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