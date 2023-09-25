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24 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Американские ЗРК Patriot не могут перехватить российские фугасные авиационные бомбы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Business Insider.

“Российские авиабомбы представляют собой смертельный вызов для Украины, поскольку их трудно перехватить даже с помощью самых современных систем ПВО”, — говорится в материале.

Как указали журналисты, этот вид вооружения сложно перехватить из-за их скорости, поскольку “бомбы редко находятся в воздухе чуть более минуты”, а современные ПВО просто не предназначены для такой задачи.

Обозреватели подчеркнули, что с помощью ФАБ российские военные наносят ВСУ сокрушительные удары на передовой. Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери. Фото: РИА Новости Автор: glavred

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