Горняк22: Соцфонд объявил о новом повышении пенсионного возраста в 2024 году - ГОРНЯК22

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19 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Россиянам объявили о новом повышении пенсионного возраста. Изменения произойдут уже в следующем году и затронут тех, кто рассчитывает на получение страховой пенсии по старости. Пишет primamedia.ru.

Очередное повышение пенсионного возраста запланировано в рамках переходного периода, который введен в связи с пенсионной реформой. Таким образом, выход на пенсию отсрочат еще на 1,5 года.



Это значит, что в 2024 году выйти на пенсию смогут женщины, родившиеся в 1966 году и достигшие возраста 58 лет, а также мужчины 1961 года рождения после исполнения 63 лет, сообщили в Соцфонде (18+).

Однако еще одним важным условием для назначения страховой пенсии по старости в 2024 году станет наличие минимального трудового стажа 15 лет и 28,2 пенсионных балла.

Если их не будет хватать, россиянам придется их докопить, для этого можно продолжить трудиться. Также можно купить недостающие стаж и баллы или уволиться и ждать назначения социальной пенсии еще в течение 5 лет, так как ее назначают позже.

Фото: Валерия Овдеенко, ИА PrimaMedia



Автор: glavred

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