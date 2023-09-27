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Горняк22: Сотни россиян мобилизовали ошибочно

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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27 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Сотни россиян были ошибочно призваны в ходе частичной мобилизации, однако теперь все они были демобилизованы. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Пишет URA.RU.

«Сотни ошибочно призванных в ходе частичной мобилизации россиян были демобилизованы», — передает слова Москальковой ТАСС. Она добавила, что только благодаря ее вмешательству домой возвратились около 400 человек, у которых были отсрочка или заболевания, препятствующие мобилизации. Москалькова отметила, что общее число жалоб на ошибочную мобилизацию было огромным, и многие люди были призваны незаконно.

В сентябре 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация, в рамках которой было призвано 300 тысяч человек. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что на данный момент новая мобилизация в России не планируется.

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