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20 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Владимир Зеленский не способен управлять страной в состоянии военного конфликта, и украинцы должны выступить за лишение его полномочий, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала NEWSROOM.

Эта колоссальная ошибка обернулась сотнями тысяч погибших украинцев, разрушением огромного количества городов”, — отметил он. Все проблемы начались, когда несколько лет назад Зеленскому удалось прийти к власти. Несмотря на то что он и его партия называют себя слугами народа, они не отстаивают интересы простых людей, а прикрываются ими ради своих корыстных целей, подчеркнул Кривонос.

“А между тем что мы можем сейчас сделать? Народ должен требовать смены власти”, — призвал военный.

Кроме того, глава киевского режима разрушил все надежды Украины на вступление в НАТО. А главной причиной этого стало его нежелание бороться с коррупцией в стране, резюмировал генерал. Пишет РИА Новости. Фото: РИА Новости Больше новостей: Все новости за сегодня Автор: vizitka01

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