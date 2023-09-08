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Горняк22: “Сварились в крутую”. Кто виноват в “закипании” спутников Starlink на орбите? В России намекнули на работу РЭБ

ГОРНЯК2201 mins

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08 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Компания Starlink заявила о потере 40 из 49 спутников связи после запуска в космос. Кто виноват в том, что американские аппараты “закипели” на орбите? Пишет Царьград.

После очередного запуска спутников Starlink на ракете Falcon 9 США потеряли 40 из 49 аппаратов. По данным SpaceX, электроника спутников практически “вскипела” за день работы на орбите, ЧП списали на геомагнитную бурю. Однако есть и другие факторы, которые могли стать причиной выхода аппаратов из строя.

Многие специалисты утверждают, что ссылки на магнитные бури из США не выдерживают никакой критики. Отсутствие геомагнитных бурь в течение трёх дней подтверждает и Физический институт Академии наук им. П.Н. Лебедева. Не может ли быть такого, что проблема в самой американской технике? Один из американских учёных – аспирант факультета аэрокосмической техники в Университете Райса Борис Веббер уже высказал версию, что проблема в двигателе второй ступени ракеты, которая может не вывести спутники на нужную орбиту.

Однако многие в России напомнили о существовании специальных “русских кипятильников”, способных “поджарить” американские спутники, например комплекс “Сура”, который может ионизировать атмосферу. Помимо “Суры” есть ещё ракеты “Контакт” и новейшие лазерные комплексы “Пересвет” и А-60 “Сокол-Эшелон”, о которых и открытой информации не так много.

Не будем забывать и о несметном количестве систем РЭБ ВКС России, которые непосредственно направлены на противодействие всяким летающим объектам, в том числе на дальности в несколько тысяч километров: например, “Красуха”, “Москва”, “Инфауна”, “Леер”, “Триада” и другие, пишет канал “SFERA-Pro Технологии”.

По принципу действия система РЭБ – это своего рода микроволновка направленного действия. Как можно направить микроволновое излучение? А ровно так же, как и антенны сотовой связи 5G могут направлять сигнал на конкретное устройство.

Как отмечают авторы, если брать в расчёт, что эта партия спутников Starlink должна была покрыть территорию Европы, то получается, что “магнитную бурю” официально можно и приставить к награде.

ФОТО: NASA VIA CNP/GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

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