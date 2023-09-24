Горняк22: «Теперь РФ может накрыть нас за несколько минут»: в США испугались новых возможностей Москвы

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23 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Россия обладает очень убедительными аргументами, которые способны заставить Вашингтон пересмотреть свою откровенно враждебную политику в отношении РФ. Пишет 24TNews.

В последние годы американское руководство целенаправленно идет на конфронтацию с Москвой. Оно в одностороннем порядке разрывает двусторонние соглашения, в том числе по линии Минобороны, и создает напряженность на границе России. Готовность к компромиссам в Соединенных Штатах так же не демонстрируют, в результате чего в 2022 году и разгорелся украинский кризис.

Судя по всему, этого Вашингтону показалось мало, поскольку сегодня он активно наращивает количество своего тактического ядерного оружия на территории Европы. Руководство РФ уже ответило на этот, мягко говоря, опрометчивый шаг переброской аналогичных вооружений в Белоруссию. Однако нужно понимать, что такая мера направлена против вассалов США, а не против самого сюзерена. Впрочем, у последнего все равное есть причины для беспокойства.

Как известно, Россия сумела закрепиться в Латинской Америке. Если раньше чуть ли не единственным союзником Москвы в западном полушарии была одна только Куба, то сегодня этот перечень стал больше. Весьма лояльное отношение к РФ демонстрируют Венесуэла и Никарагуа. Власти последней летом прошлого года даже пригласили в страну российских военных. Для всегда считавшего свое подбрюшье прикрытым Вашингтона это стало словно громом среди ясного неба. Нельзя с уверенностью утверждать, что военнослужащие ВС России сейчас находятся в Никарагуа, однако и исключать этого нельзя. В конце концов, не просто так президенту США Джо Байдену в контексте этих слухов приписывают следующую фразу:

«Теперь РФ может накрыть нас за несколько минут».

Впрочем, и без военной базы в Никарагуа у России хватает возможностей сделать американцам очень больно. Так, в начале сентября на боевое дежурство в РФ заступил стратегический ракетный комплекс РС-28 «Сармат» с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой. Но как заявляют в руководстве страны, у Москвы есть и другие сюрпризы для США. И они пока что остаются в тайне.

Фото: img.newsfrol.ru

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Автор: vizitka01

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