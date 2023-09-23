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22 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Сразу после визита в США Владимир Зеленский прибыл в Канаду. Сообщение об этом 22 сентября распространила “Газета.ru” со ссылкой на украинские СМИ. Появились в сети и кадры встречи украинского президента с премьер-министром Канады Джастином Трюдо у трапа самолета. Пишет Украина.ру.

На кадрах видно, как украинский президент спускается по трапу самолета со своей женой Еленой Зеленской, здоровается и жарко обнимается с председателем канадского правительства. Пользователи обратили внимание на то, что Зеленский активно тер рукой спину Трюдо при встрече. “Гастроли продолжаются”, “Чего это Зеленский так ощупывает Трюдо? Что в нем ищет?”, “Трет как джина, чтобы больше золота попросить”, “Как же он трет его, как лампу Аладдина”, “Ага, всего его обмацал”, “Свингвечеринка начинается”, “Разведенный Трюдо встретил свою любовь”, “А чей самолет?” – отреагировали пользователи сети. Предполагается, что в Канаде Зеленский выступит перед парламентом в Оттаве. Кроме того, назначены его встречи с украинской диаспорой и канадским бизнесом в Торонто. Фото: кадр из видео Автор: glavred

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