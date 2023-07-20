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Горняк22: Третий подряд массированный удар по Украине: где прозвучали взрывы 19 и 20 июля

редактор01 mins

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20 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Повторные взрывы раздаются на территориях украинских городов Одесса и Сумы. Пишет Царьград.

Ночью 20 июля в украинских городах Одесса и Сумы раздалось несколько серий взрывов.

“В Сумах слышны взрывы… Новые взрывы в Одессе”, – сказано в Telegram-канале местного издания “Страна.ua”.

Помимо этого, взрывы гремят и в городе Николаев. Кроме того, во всех обозначенных регионах объявлена воздушная тревога.

Один из прилётов в Одессе пришёлся на Ильичевский порт, второй – по району Бурлачьей балки. “Взрывы и зарево в районе порта Одессы: ракеты хоронят зерновую сделку. Флот и “Герани” наносят удар по Одессе, гремят стрельба и взрывы. “Калибры” и дроны-камикадзе атакуют вражеские цели”, – отметили в Сети военные эксперты.

Фото: rider-news.ru

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