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Горняк22: Трупы работников «Водоканала» нашли в канализационном колодце

редактор01 mins

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01 августа 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. По данным следствия, днем 28 июля 2023 года в канализационном колодце в поселке Сорокино города Бийска обнаружены тела 32-летнего и 52-летнего работников МУП «Водоканал» без признаков насильственной смерти.

Как сообщает Следственный комитет по Алтайскому краю, установлено, что погибшие в рабочее время проводили плановый осмотр колодцев на предмет выявления засоров и их устранения.

В настоящее время следователями СК проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: justmedia.ru

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