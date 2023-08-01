Горняк22: Трупы работников «Водоканала» нашли в канализационном колодце

|

01 августа 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. По данным следствия, днем 28 июля 2023 года в канализационном колодце в поселке Сорокино города Бийска обнаружены тела 32-летнего и 52-летнего работников МУП «Водоканал» без признаков насильственной смерти.

Как сообщает Следственный комитет по Алтайскому краю, установлено, что погибшие в рабочее время проводили плановый осмотр колодцев на предмет выявления засоров и их устранения.

В настоящее время следователями СК проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: justmedia.ru

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК