Горняк22: Ты держись там, а мы пошли: боец ВСУ Зиновик рассказал о четырехдневном ожидании плена

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12 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Военнослужащий ВСУ Евгений Зиновик рассказал, что четыре дня ждал попадания в плен российским силам после того, как был оставлен сослуживцами. Пишет МК.

Украинских военных отправили в населенный пункт, который контролировался Российской армией. Подразделение попало под минометный обстрел, и бронеавтомобиль Mastiff британского производства, в котором находился Зиновик, подорвался на мине. Сослуживцы спрятали получившего тяжелое ранение товарища и ушли.

После четырехдневного ожидания его обнаружили разведчики ВС РФ. «Нашли носилки и на носилках меня уже забрали. Дали поесть мне, воду принесли», — поделился подробностями боец. Он сообщил, что был рад попасть в плен, и поблагодарил российских медиков за заботу.

ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Автор: glavred

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