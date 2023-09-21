Горняк22: Тысячам россиян придется покинуть Латвию в течение трех месяцев - ГОРНЯК22

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20 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. На следующей неделе около 3600 граждан России получат извещения о том, что они должны покинуть Латвию. Об этом сообщила на днях представитель Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе, передает delfi.lv

“Тем, кто не сдал экзамен и не подал заявку, на следующей неделе будет отправлено извещение о том, что им — их наберётся примерно 3600″ — придётся покинуть Латвию”, — объяснила Розе. Сделать это будет необходимо в течение трех месяцев. “В эти 90 дней очень многие начнут что-то делать и суетиться — мы получаем уже очень много звонков: мол, мама сказала, что всё сделает, но оказалось, что она не сделала ничего, человек даже не ходил сдавать экзамен. Есть ещё одна категория, которая считала, что им поможет Конституционный суд. Им сказали: сидите спокойно, всё уладится. Они проиграли, конечно, они теряют вид на жительство”, — добавила Розе.

Как отмечает портал, начало сентября было крайним сроком, до которого живущие в Латвии российские граждане должны были доказать знание латышского языка.

На этой неделе сейм подавляющим большинством продлил срок и предусмотрел двухлетний переходный период. Однако это будет относиться только к тем, кто хотя бы пытался сдать языковой экзамен. Накануне глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заверил, что Таллин проследит за тем, чтобы в страну не въехали россияне, выселенные из Латвии. На днях Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили россиянам въезд на территории своих стран на личном автотранспорте. Также к списку вето добавился провоз некоторых личных вещей, включая смартфоны, ноутбуки и средства личной гигиены, поскольку они подпадают под категорию “запрещенный импорт”. Пишет Украина.ру. Фото: С0, Pixabay Автор: glavred

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