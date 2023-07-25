Горняк22: У Пшеков нервное потрясение. Они впопыхах создают спецподразделение по борьбе с ЧВК «Вагнер»
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25 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Польша создает специальное подразделение для борьбы с ЧВК «Вагнер» на фоне заявлений Александра Лукашенко. Пишет Русская Весна.
Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак
По словам чиновника, новый польский военно-инженерный батальон будет дислоцирован недалеко от Сувалкского коридора.
«Это еще одна воинская часть, построенная нами с нуля, и, уверяю вас, не последняя», — пишет Блащак.
Фото: Русская Весна