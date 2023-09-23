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Горняк22: Убийца из Таджикистана задержан в России: Искали его по линии Интерпола. - ГОРНЯК22
23.09.2023

ГОРНЯК22

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Горняк22: Убийца из Таджикистана задержан в России: Искали его по линии Интерпола.

ГОРНЯК2201 mins

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22 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Гражданин Таджикистана Саймамадов И. был в розыске по линии Интерпола. Совершив преступления на родине, он сбежал – укрывался в России. Однако затем и у нас попался. Пишет Царьград.

Фигуранта взяли в Москве – грамотно сработали сотрудник полиции вместе с коллегой из Интерпола. По информации источника, на родине Саймамадов совершил убийство, но отбывать наказание ему очень не хотелось, вот и решил сбежать. Сейчас гражданин Таджикистана под арестом. Дожидается отправки на родину. Фото: MAKSIM KONSTANTINOV/GLOBALLOOKPRESS

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