Горняк22: Убийца из Таджикистана задержан в России: Искали его по линии Интерпола. - ГОРНЯК22

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22 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Гражданин Таджикистана Саймамадов И. был в розыске по линии Интерпола. Совершив преступления на родине, он сбежал – укрывался в России. Однако затем и у нас попался. Пишет Царьград.

Фигуранта взяли в Москве – грамотно сработали сотрудник полиции вместе с коллегой из Интерпола. По информации источника, на родине Саймамадов совершил убийство, но отбывать наказание ему очень не хотелось, вот и решил сбежать. Сейчас гражданин Таджикистана под арестом. Дожидается отправки на родину. Фото: MAKSIM KONSTANTINOV/GLOBALLOOKPRESS Автор: glavred

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