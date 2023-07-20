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20 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. США рекламировали боевую машину M2 Bradley как «убийцу танков», предсказывая, что она «обеспечит необходимый уровень огневой мощи и брони» и «принесёт перевес на поле боя». Однако, как пишет Military Watch, многочисленные западные источники утверждают, что минимум треть поставленных Украине в апреле американских машин Bradley была брошена, повреждена или уничтожена, чему есть визуальное подтверждение. Пишет Русская Весна.

Как пишет Military Watch, об этом говорится в целом ряде публикаций, в том числе на страницах The New York Times, где подчёркивалось, что 47-я механизированная бригада Украины, прошедшая подготовку на Западе, всего за две недели потеряла 30% своих Bradley. Первые фотографии машин, чей парк понёс тяжёлые боевые потери наряду с поставленными немцами танками Leopard 2A6, появились в начале июня.

Как продолжает издание, хотя Вашингтон обязался пополнять украинский парк Bradley взамен уничтоженных машин и даже дополнить их танками M1A2 Abrams, чиновники и законодатели США неоднократно давали понять, что будущее оружейных поставок Киеву будет сильно зависеть от фронтовых успехов. Долгожданное наступление на российские позиции, стартовавшее в начале июня, пока что привело лишь к скромным результатам и огромным потерям ВСУ, а также серьёзно испортило репутацию ключевым системам вооружения, включая Bradley и Leopard 2.

Примечательно, что новая бронетехника западного производства в боевых действиях непосредственно до наступления не использовалась и хранилась для оснащения элитных подразделений вроде 47-й механизированной бригады в надежде прорвать позиции русских.

Понеся тяжёлые потери, Украина неоднократно отводила свои Leopard 2 с линии фронта, в то время как другие её современные западные танки, в частности британские Challenger 2, как известно, в боевых действиях в принципе не участвовали. Старые Leopard 1, гораздо более многочисленные, продолжают нести боевые потери.

Как в западных, так и в российских репортажах подчёркивается, что особенно тяжёлый урон украинской бронетехнике наносят российские ударные вертолёты.

Российские источники высоко оценили характеристики новой противотанковой ракеты «Вихрь-1», установленной на боевых вертолетах-Ка-52, — её часто можно видеть в роликах с уничтожением Bradley.

На свежих кадрах, опубликованных российскими правительственными источниками 16 июля, видно, как-Ка-52 запускает «Вихрь-1» по украинской машине, которую в течение нескольких секунд после попадания охватывает пламя. В ракетах используются кумулятивные противотанковые боеприпасы, разработанные специально для борьбы с тяжёлой бронетехникой — в том числе с динамической защитой, установленной как минимум на ряде машин немецкого производства.

Источники в Пентагоне ранее рекламировали Bradley как «убийцу танков», предсказывая, что они «обеспечат необходимый уровень огневой мощи и брони» и «принесут перевес на поле боя». Машина действительно обладает огромными противотанковыми возможностями, несмотря на малые калибры её орудий, благодаря использованию противотанковых ракет и интеграции снарядов с обеднённым ураном и повышенной пробивной способностью. Однако машины подвергались критике начиная с поздних стадий проектирования за недостаточную броню и, как следствие, слабую защиту для боевых действий высокой интенсивности.

Фото: Русская Весна

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Автор: vizitka01

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