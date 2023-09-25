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Горняк22: Убивший ветерана СВО ММАшник Байжуменов взят под стражу

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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24 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Благодаря резонансу в соцсетях ММАшника Рустама Байжуменова, убившего ветерана СВО Максима Никитина, взяли под стражу. Пишет Русская Весна.

Кадры допроса публикует региональное управление Следкома РФ.

Как сообщала «Русская Весна», 15 сентября в кафе Никитин вступился за женщину, над которой издевался пьяный Байжуменов, завязалась драка. Один из присутствовавших пытался урезонить Байжуменова словами: «Не нужно конфликтовать, ты занимаешься единоборствами, превосходишь физически, а он приехал с СВО», на что тот ответил: «Сейчас проверим, какой он СВОшник», и специально ударил Максима в горло, чтобы нанести максимальный урон, сломав кадык. 

Никитин, в прошлом сотрудник УгРо МВД, был в многочисленных командировках на Северном Кавказе, ветеран боевых действий от ЧВК Вагнер на СВО и в ЦАР, получил множество наград, в том числе «За взятие Попасной», «Крест» от ЧВК Вагнер, а также «За отвагу» от Президента РФ.

Известно, что всё это время Байжуменов находился на свободе, ему вменяли лишь причинение тяжкого вреда здоровью, но даже не убийство по неосторожности или непредумышленное убийство.

В очередной раз лишь широкий общественный резонанс, в том числе и в социальных сетях, не позволили замять дело. «Русская Весна» обращается к коллегам из СМИ с просьбой не называть Байжуменова «бойцом» ММА — те, кто имеет право носить звание бойца, сейчас находятся на линии фронта, защищая Родину.

Фото: Русская Весна

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