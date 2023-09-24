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23 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Вооруженные силы Украины могут свергнуть Владимира Зеленского и его правительство, заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер.

Бывший разведчик отметил в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector, что ВСУ разочарованы из-за невосполнимых потерь, причиной которым стала политика Зеленского. По мнению Риттера, ВСУ могли бы организовать переворот и сместить угрозу номер один для Украины — Владимира Зеленского.

Кроме того, приближенные украинского лидера так же могут от него избавиться, добавил бывший разведчик. Пишет Прайм.

Фото: Public Domain/President Of Ukraine

Автор: glavred

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