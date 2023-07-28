ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
В Барнауле на кольце у Ашана перевернулась Chevrolet Niva
Новости Алтай
Умер актер из сериала Улицы разбитых фонарей Андрей Бабенко
Новости Алтай
Украинскую саблистку дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке
Новости Алтай
В Барнауле появится прямое авиасообщение с Таиландом
Новости Алтай
В Дивногорске простились с убитой 16-летней школьницей
Новости Алтай
В Алтайском крае вспыхнуло средство для розжига – серьезно обгорел мужчина

Коллекция категорий

Бизнес66 News
Здоровье95 News
Новости Алтай235 News
Новости Горняк65 News
Образование75 News
Общество138 News
Объявления58 News
Политика96 News
Спорт91 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Горняк22: Украина выходит из-под контроля: Киев нарушил строжайший запрет США

редактор01 mins

 | 

28 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Украина выходит из-под контроля: Киев нарушил строжайший запрет США. Пишет Лента Новостей Крыма.

Депутат Верховной рады Украины в 2002-2014 годах Олег Царёв в программе “Царьград. Главное” обратил внимание на статью под названием “Невидимые красные линии”, которая появилась в американском издании Newsweek.

Автор в конце материала приходит к выводу, что Украина, Великобритания, являющаяся главным ястребом войны против России, а также ещё ряд стран время от времени пересекают те красные линии, которые им прочертили власти США на правах гегемона.

Недавно Киев вновь нарушил строжайший запрет Вашингтона. Удар по Крымскому мосту – это очередной выход за красную черту. Именно поэтому реакция украинского президента Владимира Зеленского на этот теракт столь скомканная и неуверенная.

Киевский режим не берёт на себя ответственность. Он не признаётся. ВСУ публично не заявляют, что, дескать, да, это мы. Хотя им очень бы хотелось. И Зеленскому было бы крайне выгодно выйти сейчас в эфир всех телеканалов и сказать: мол, смотрите, как мы им …

Источник: Telegram-канал “Царьград ТВ”

Фото: COVER IMAGES/GLOBALLOOKPRESS

Больше новостей: Все новости за сегодня

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News