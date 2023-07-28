Горняк22: Украина выходит из-под контроля: Киев нарушил строжайший запрет США

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28 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Украина выходит из-под контроля: Киев нарушил строжайший запрет США. Пишет Лента Новостей Крыма.

Депутат Верховной рады Украины в 2002-2014 годах Олег Царёв в программе “Царьград. Главное” обратил внимание на статью под названием “Невидимые красные линии”, которая появилась в американском издании Newsweek.

Автор в конце материала приходит к выводу, что Украина, Великобритания, являющаяся главным ястребом войны против России, а также ещё ряд стран время от времени пересекают те красные линии, которые им прочертили власти США на правах гегемона.

Недавно Киев вновь нарушил строжайший запрет Вашингтона. Удар по Крымскому мосту – это очередной выход за красную черту. Именно поэтому реакция украинского президента Владимира Зеленского на этот теракт столь скомканная и неуверенная.

Киевский режим не берёт на себя ответственность. Он не признаётся. ВСУ публично не заявляют, что, дескать, да, это мы. Хотя им очень бы хотелось. И Зеленскому было бы крайне выгодно выйти сейчас в эфир всех телеканалов и сказать: мол, смотрите, как мы им …

Источник: Telegram-канал “Царьград ТВ”

Фото: COVER IMAGES/GLOBALLOOKPRESS

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Автор: vizitka01

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