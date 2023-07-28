Горняк22: Украинцы заявляют, что ЧВК «Вагнер» набирают добровольцев для участия в боевых действиях на территории Польши и Литвы

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28 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В Киеве заявили, что ЧВК «Вагнер» вербует белорусов для военного похода на Польшу. Пишет Военное Дело.

Нахождение ЧВК «Вагнер» на территории Республики Беларусь продолжает вызывать опасение киевского режима и его западных союзников. Так по информации, опубликованной на сайте Центра национального сопротивления, курируемого Силами спецопераций (ССО) ВСУ якобы рекрутеры российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» начали набирать добровольцев для участия возможных боевых действиях на территории Польши и Литвы.

При этом стоит отметить, что никаких подтверждений тому сотрудники сайта не предоставляют, предлагая читателям верить им на слово, что набор в подразделения ЧВК «Вагнер» осуществляется в ходе совместных тренировок вагнеровцев и белорусских военнослужащих.

«Одно из условий контракта — готовность к участию в боевых действиях на территории соседних с Беларусью государств, в частности Польши и Литвы»,

говорится в публикации, размещенной на сайте ССО.Фото: Karbinov Anatoly / news.ru via globallookpress.com / Global Look PressБольше новостей: Все новости за сегодня Автор: vizitka01

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