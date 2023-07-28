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Горняк22: Украинские мины остановили очередную атаку ВСУ

редактор01 mins

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28 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В ходе интервью российским обозревателям боец одного из подразделений 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского с позывным «Бука» рассказал о том, что в ходе боевых действий на угледарском направлении зоны СВО группа украинской пехоты подорвалась на собственных минах. Пишет Военное Дело.

«Буквально пару дней назад у нас на угледарском направлении была очередная попытка наступления со стороны украинских войск. Вышла группа пехоты в сопровождении трех единиц тяжелой техники, но попытка была неудачная, поскольку они не успели добраться до наших позиций, подорвались на собственных минах», рассказал журналистам РИА Новости российский военнослужащий.

При этом «Бука» добавил, что по отступающий украинской пехоте был нанесен удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО), после чего атака ВСУ окончательно «захлебнулась». В заключении собеседник журналистов отметил, что предпринимаемые на этом направлении атаки украинской армии пока не имеют успеха.

Фото: Минобороны России / t.me/mod_russia

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