Горняк22: Украинские военные в страхе бросили истекающего кровью товарища

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28 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Украинские военные бросили своего тяжелораненого товарища и убежали. пишет Военное Дело.

Как пишут телеграм-каналы, кадры были сняты российским беспилотником в районе Клещеевки под Артемовском (Бахмутом). Двое бойцов ВС Украины несли вдоль лесопосадки украинца с тяжелыми ранениями. Во время паузы для отдыха рядом с ними приземлился артиллерийский снаряд. Испугавшись, они бросили раненого и просто убежали.

Фото: anna-news.info

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Автор: vizitka01

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