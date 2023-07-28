ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
В Барнауле на кольце у Ашана перевернулась Chevrolet Niva
Новости Алтай
Умер актер из сериала Улицы разбитых фонарей Андрей Бабенко
Новости Алтай
Украинскую саблистку дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке
Новости Алтай
В Барнауле появится прямое авиасообщение с Таиландом
Новости Алтай
В Дивногорске простились с убитой 16-летней школьницей
Новости Алтай
В Алтайском крае вспыхнуло средство для розжига – серьезно обгорел мужчина

Коллекция категорий

Бизнес66 News
Здоровье95 News
Новости Алтай235 News
Новости Горняк65 News
Образование75 News
Общество138 News
Объявления58 News
Политика96 News
Спорт91 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Горняк22: Украинские военные в страхе бросили истекающего кровью товарища

редактор01 mins

 | 

28 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Украинские военные бросили своего тяжелораненого товарища и убежали. пишет Военное Дело.

Как пишут телеграм-каналы, кадры были сняты российским беспилотником в районе Клещеевки под Артемовском (Бахмутом). Двое бойцов ВС Украины несли вдоль лесопосадки украинца с тяжелыми ранениями. Во время паузы для отдыха рядом с ними приземлился артиллерийский снаряд. Испугавшись, они бросили раненого и просто убежали.

Фото: anna-news.info

Больше новостей: Все новости за сегодня

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News