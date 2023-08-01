ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Горняк22: Курьезный случай: русские зашли в гости к британским наемникам на острове под Херсоном
Новости Алтай
Горняк22: Трупы работников «Водоканала» нашли в канализационном колодце
Новости Алтай
Горняк22: В Алтайском крае пресекли незаконный вывоз леса
Новости Алтай
Горняк22: Западное “чудо-оружие” ВСУ бессильно против ВС РФ
Новости Алтай
Горняк22: Украинского беженца жестоко убили в немецком приюте
Новости Алтай
Горняк22: Кошмар начнется в феврале: россиян предупредили о приближении эпохи холодных зим

Коллекция категорий

Бизнес66 News
Здоровье95 News
Новости Алтай265 News
Новости Горняк67 News
Образование75 News
Общество138 News
Объявления62 News
Политика96 News
Спорт92 News
У вас есть новость? Присылайте!
>
объявления

Горняк22: Украинского беженца жестоко убили в немецком приюте

редактор01 mins

 | 

01 августа 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Уроженец Украины погиб в приюте для беженцев в немецкой земле Баден-Вюртемберг .

Как сообщило издание Badische Zeitung, полиция в ходе расследования задержала другого беженца с Украины, 71-летнего мужчину.

Правоохранители установили, что между убитым и подозреваемым произошла ссора, переросшая в драку, при этом оба перед этим употребляли алкоголь.

Всего в указанном приюте проживают почти сто человек. Пишет «СП».

Фото: sofiaglobe.com

Больше новостей: Все новости за сегодня

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News

Яндекс.Метрика