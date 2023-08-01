Горняк22: Украинского беженца жестоко убили в немецком приюте
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01 августа 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Уроженец Украины погиб в приюте для беженцев в немецкой земле Баден-Вюртемберг .
Как сообщило издание Badische Zeitung, полиция в ходе расследования задержала другого беженца с Украины, 71-летнего мужчину.
Правоохранители установили, что между убитым и подозреваемым произошла ссора, переросшая в драку, при этом оба перед этим употребляли алкоголь.
Всего в указанном приюте проживают почти сто человек. Пишет «СП».
Фото: sofiaglobe.com
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