Горняк22: В Алтайском крае пресекли незаконный вывоз леса

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01 августа 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В прошедшем месяце текущего года сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю пресечена попытка незаконного вывоза древесины за рубеж.

В железнодорожном пункте пропуска Кулунда в ходе осуществления пограничного контроля грузового поезда сообщением ст. Кулунда – ст. Семей выявлен груз лесоматериалов объемом свыше 100 кубических метра, вывозимый из Российской Федерации по подложным документам (лесоматериалы не были предназначены для экспорта).

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 226.1 УК РФ, квалифицируемое как покушение на незаконное перемещение через госграницу РФ стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере.

Всего за прошедший квартал текущего года в пунктах пропуска, расположенных в Алтайском крае, пресечено 10 попыток незаконной транспортировки и вывоза древесины с территории России, общий вес которого составил свыше 2000 кубических метров. Лесоматериалы пытаются вывести с такими нарушениями как: несоответствие объемов перевозимой древесины, недостоверное документирование, либо использование подложных документов при транспортировке лесоматериалов через государственную границу.

Во всех случаях изъятый груз вместе с сопроводительными документами, а также с материалами о совершении правонарушений переданы в подведомственные органы.

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Алтайскому краю

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Автор: vizitka01

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