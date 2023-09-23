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Горняк22: В Армении облили "КРОВЬЮ" посольство России. Опять пытаются смешать с грязью Россию - ГОРНЯК22
23.09.2023

ГОРНЯК22

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Горняк22: В Армении облили “КРОВЬЮ” посольство России. Опять пытаются смешать с грязью Россию

ГОРНЯК2201 mins

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22 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Полиция не смогла задержать злоумышленников, которые бросили пакеты с красной краской в посольство России. Видео активно распространяется в социальных сетях. Пишет Царьград.

Посольство России в Армении подверглось нападению со стороны неизвестных вандалов, которые облили красной краской двери здания. Инцидент произошёл 22 сентября. Осведомлённый источник сообщает, что группа мужчин кинула наполненный краской пакет в ворота посольства, чтобы сымитировать кровь. Дежурный офицер подтвердил информацию о происшествии и отметил, что на месте проводится уборка.

Протесты в Ереване продолжаются уже четвёртый день из-за боевых действий в Нагорном Карабахе. В пятницу митингующие запланировали окружить здание правительства, где должно было проходить заседание с участием министров. Ранее протестующие перекрыли проспект Мясникяна, который связывает центр города с другими районами, а также с дорогой в Грузию.

Ситуация в Армении остаётся напряжённой из-за боевых действий в Нагорном Карабахе. Россия выступила посредником в конфликте и призвала стороны к прекращению огня.

ФОТО: СТОП-КАДР ИЗ ВИДЕО РИА НОВОСТИ

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