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22 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Полиция не смогла задержать злоумышленников, которые бросили пакеты с красной краской в посольство России. Видео активно распространяется в социальных сетях. Пишет Царьград.

Посольство России в Армении подверглось нападению со стороны неизвестных вандалов, которые облили красной краской двери здания. Инцидент произошёл 22 сентября. Осведомлённый источник сообщает, что группа мужчин кинула наполненный краской пакет в ворота посольства, чтобы сымитировать кровь. Дежурный офицер подтвердил информацию о происшествии и отметил, что на месте проводится уборка.

Протесты в Ереване продолжаются уже четвёртый день из-за боевых действий в Нагорном Карабахе. В пятницу митингующие запланировали окружить здание правительства, где должно было проходить заседание с участием министров. Ранее протестующие перекрыли проспект Мясникяна, который связывает центр города с другими районами, а также с дорогой в Грузию.

Ситуация в Армении остаётся напряжённой из-за боевых действий в Нагорном Карабахе. Россия выступила посредником в конфликте и призвала стороны к прекращению огня.

ФОТО: СТОП-КАДР ИЗ ВИДЕО РИА НОВОСТИ

Автор: glavred

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