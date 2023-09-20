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Горняк22: В денежный оборот России поступили новые деньги: расстаться с ними захочет не каждый - ГОРНЯК22
20.09.2023

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Горняк22: В денежный оборот России поступили новые деньги: расстаться с ними захочет не каждый

ГОРНЯК2201 mins

 | 

19 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Банк России объявил о выпуске в денежный оборот страны новой монеты номиналом три рубля. Платежное средство выполнено из серебра и имеет ограниченный тираж. Пишет Теперь Внимание!

Об этом регулятор сообщает 19 сентября на своем официальном портале. Как отметили в ЦБ РФ, монета является памятной и вышла в рамках серии «Исторические события» по случаю 250-летия Санкт-Петербургского горного университета.

Тираж новой монеты составил всего три тысячи единиц.

«Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», — указано в описании выпущенной монеты.

Фото: Банк России

ИСТОЧНИК

ГОРНЯК22
Author: ГОРНЯК22

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