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Горняк22: В Новосибирске женщина попыталась продать ребенка через онлайн-магазин

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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27 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Telegram-канал Baza сообщил, что в Новосибирске местная жительница попыталась продать ребенка через онлайн-магазин.

Как уточняют авторы канала, объявление о продаже ребенка было размещено на «Юле» второго сентября.

Женщина разместила объявление о продаже в Новосибирске мальчика и прикрепила его фотографии. Покупатель так и не нашелся, а объявлением заинтересовались представители правоохранительных органов.

В настоящий момент полицейские выясняют, кто этот мальчик и женщина. Возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми». Пишет МК.

ФОТО: ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ

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