Горняк22: В Румынии – бунт, в Польше – запрет. Украина получила мощный удар из Европы

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12 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Румынские фермеры направили открытое письмо президенту и премьеру страны. Не осталась в стороне и Польша.

Как сообщают зарубежные СМИ, фермеры Румынии направили открытое письмо президенту и премьеру страны. В нём содержится угроза.

Согласно их заявлению, с 1 октября фермеры намерены заблокировать порты и таможенные пункты, если не будет продлён запрет на ввоз украинского зерна.

В свою очередь, правительство Польши приняло постановление о запрете ввоза зерна с Украины после 15 сентября. Причём независимо от решения Еврокомиссии.

ФОТО: © NIKOLAY GYNGAZOV/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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