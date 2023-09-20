Горняк22: В Соцфонде России анонсировали повышение пособия: какие семьи смогут получать по 49 000 рублей

|

19 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Семьи с детьми в России в скором времени смогут получать более высокие пособия в размере 49 000 рублей ежемесячно. Об этом объявили в Социальном фонде РФ. Глава Социального фонда России, Сергей Чирков, рассказал порталу Самара 24 со ссылкой на KONKURENT.RU о том, кому будут увеличены выплаты и какие условия будут установлены.

В своем заявлении руководитель Социального фонда отметил, что уже в 2024 году размер пособия по уходу за детьми в возрасте до полутора лет будет увеличен в России. Говорят, что деньги на повышение выплат поступят в бюджет благодаря слиянию Пенсионного фонда России и Фонда соцстрахования.

“Чирков отметил, что в 2024 году максимальная выплата может достигать 49 000 рублей, а уже в 2025 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком может составлять 66 тыс. рублей”, – сообщает источник.

Фото: Из открытых источников

Автор: glavred

ИСТОЧНИК