Горняк22: В соцсетях распространяются слухи о провокации России на границе с Казахстаном - ГОРНЯК22

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20 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Информация о том, что Россия якобы пытается спровоцировать приграничный конфликт с Казахстаном в Костанайской области, не является достоверной. Опровергли данные в МВД Республики Казахстан. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.

Антироссийские медиа начали распространять слухи о якобы произошедшем пограничном конфликте России с Казахстаном. Подкрепляют эту информацию авторы таких публикаций видео, на котором будто бы изображена колонна российской военной техники, направляющаяся к границе с Костанайской областью. «Русские пограничники спровоцировали конфликт на границе с Казахстаном и стягивают туда местную армию», — сообщают telegram-каналы.

На самом деле на распространяемом ролике отображена колонна автотранспорта Национальной гвардии МВД РК, направляющаяся на плановые полевые занятия, которые проходили в пределах города Костаная в начале сентября. Об этом сообщили в МВД Республики Казахстан. «Информация, распространяемая в соцсетях о якобы провокации на границе в Костанайской области, не соответствует действительности и является фейком. Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Самостоятельно опровергнуть фейк теперь может любой желающий. Опубликовать свой разбор можно на сайте проекта «Лапша Медиа».

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автор: glavred

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