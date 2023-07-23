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Горняк22: «Вакцины нет»: в России ожидается появление смертоносного вируса

редактор01 mins

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23 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. При жаркой погоде лихорадка Западного Нила может появиться в Москве и Московской области. Об этом «Известиям» заявил вирусолог Александр Лукашев.

Как отмечает специалист, лихорадка Западного Нила – это тропическая лихорадка. В России она появилась еще в конце 1990-х годов. В последние годы из-за потепления климата всё больше возрастает риск ее распространения.

При этом заразиться лихорадкой можно через укус комара. У большинства людей заболевание протекает бессимптомно или как простудоподобное заболевание. В редких случаях может быть тяжелый энцефалит вплоть до летального исхода.

Профилактика заболевания – избегать укусов комаров. Вакцины и специфических лекарств не существует, заключил эксперт.

Фото: fair.ru

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