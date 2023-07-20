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20 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Иностранный наемник Берн в интервью журналисту телеканала Sky News признался, что такого ужаса, что происходит в зоне спецоперации, он не видел никогда. Обстановку на передовой солдат удачи назвал настоящим адом и геноцидом, сообщив, что повсюду валяются трупы украинских солдат и иностранных бойцов, которые никто не забирает и не хоронит. Пишет Силовой блок.

«На «нуле» ужас. Просто ужас. Там просто геноцид. Там жуть. Везде мертвецы», — сообщил Берн.

Также Берн вспомнил ситуацию, которую он навсегда хотел бы забыть. Его отряд один на один столкнулся с русским танком, который планировал подмять солдат под свою броню. Берн сообщил, что украинское прикрытие в виде тяжелой техники при малейшей опасности разворачивается и уходит в тыл. Спастись от грозного танка ВС РФ, по словам Берна, помогло только чудо.

Резюмируя, Берн сообщил, что киевское командование не забирает тела погибших солдат с полей сражений, предпочитая делать статистику более оптимистичной.

ФОТО: MYKHAYLO PALINCHAK/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS

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Автор: vizitka01

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