Горняк22: «Везде мертвецы»: Бегство наёмников из Украины стало новостью дня в Австралии
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20 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Иностранный наемник Берн в интервью журналисту телеканала Sky News признался, что такого ужаса, что происходит в зоне спецоперации, он не видел никогда. Обстановку на передовой солдат удачи назвал настоящим адом и геноцидом, сообщив, что повсюду валяются трупы украинских солдат и иностранных бойцов, которые никто не забирает и не хоронит. Пишет Силовой блок.
«На «нуле» ужас. Просто ужас. Там просто геноцид. Там жуть. Везде мертвецы», — сообщил Берн.
Также Берн вспомнил ситуацию, которую он навсегда хотел бы забыть. Его отряд один на один столкнулся с русским танком, который планировал подмять солдат под свою броню. Берн сообщил, что украинское прикрытие в виде тяжелой техники при малейшей опасности разворачивается и уходит в тыл. Спастись от грозного танка ВС РФ, по словам Берна, помогло только чудо.
Резюмируя, Берн сообщил, что киевское командование не забирает тела погибших солдат с полей сражений, предпочитая делать статистику более оптимистичной.
ФОТО: MYKHAYLO PALINCHAK/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS
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