Горняк22: Виновница гибели 14 детей вышла по УДО. А спасавшие подростков отсидят по полной? - ГОРНЯК22

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20 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Бывшая директор печально известного лагеря “Сямозеро” Елена Решетова вышла на свободы из тюрьмы, куда её отправили, признав виновной в гибели четырнадцати детей. Сроки недавно получили и спасавшие подростков инструкторы, чем общественность оказалась по понятым причинам возмущена. Если приговор не удастся успешно обжаловать, высока вероятность, что парням придётся отсидеть, что называется, от звонка до звонка. Пишет Царьград.

Погубила 14 детей и вышла по УДО

Летом 2016 года в туристическом лагере “Сямозеро” (Карелия) произошла трагедия – несмотря на штормовое предупреждение, группа детей в сопровождении взрослых отправилась в поход на лодках. В условиях начавшейся грозы лодки перевернулись, 14 детей из 47 погибли. Выяснилось, что детям не выдавались спасательные жилеты нужных размеров, а одна лодка вообще была неисправна и к тому же перегружено.

В марте 2019 года суд признал ответственной за случившееся бывшего директора лагеря “Сямозеро” Елену Решетову. Доказана её вина в оставлении людей в опасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти двух и более человек. Она получила 9,5 года тюрьмы. Но не отсидела их полностью, поскольку была условно-досрочно освобождена.

Решетова оказалась на свободе уже в конце августа 2023 года. Об этом журналисты узнали от Валентины Романовой, матери одного из погибших на Сямозере подростков. По словам Романовой, виновная в гибели детей женщина воспользовалась своим правом на условно-досрочное освобождение (УДО), сократив срок своего заключения почти на год:

Мать одной из жертв трагедии уверена, что Решетова должна была отсидеть до конца и без того не слишком продолжительный (с учётом количества погибших) срок.

А что чиновники?

17 мая прошлого года Басманный суд Москвы признал виновными в халатности заместителя руководителя столичного департамента труда и соцзащиты Татьяну Барсукову и начальницу профильного управления департамента Елену Семкину. Их признали виновными в халатности. В судебном процессе было доказано, что обе в должной мере не проконтролировали составление и исполнение контракта на отдых детей, 14 их которых погибли и 30 пострадали.

А вот бывшего главу карельского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио главы ведомства Людмилу Котович суд оправдал в марте 2021-го года. Они были признаны невиновными по предъявленному им обвинению за отсутствием в деянии состава преступления. Гособвинение требовало в отношении двух фигурантов по шесть лет колонии-поселения.

Судья Марина Носова также добавила, что Роспотребнадзор не является гарантом комфортного детского отдыха и не проводил экспертизу программ, которые реализовывали в лагере.

По полной ответят… инструкторы?

Но это ещё не всё. После семи лет судебных разбирательств двоих инструкторов лагеря, студентов-практикантов педагогического колледжа, которые были с детьми в походе, на днях приговорили к реальным срокам: Валерия Круподерщикова – к 6 годам колонии со штрафом 37 млн рублей в пользу пострадавших. Он даже не был сотрудником лагеря и не принимал решения об отправке в поход. Он сам тонул и спасал детей.

Ещё один сопровождающий группы Павел Ильин получил 5 лет колонии и должен выплатить штраф 17 млн рублей.

Решение суда шокировало, наверное, всю страну, потому что эту трагедию невозможно забыть. Парни могли погибнуть, не бросили детей, боролись за их жизни, но остались виноватыми. Родственники обоих будут подавать апелляцию и собирают деньги на адвокатов.

Что с того?

Так не пора ли пересмотреть правила предоставления условно-досрочного освобождения, особенно по тем преступлениям, которые касаются жизни, здоровья и безопасности детей?

Законодательство пора менять, вопрос давно назрел. Эксперт обратил внимание на парадокс: суд проявляет гуманность в случае с массовой гибелью детей, но когда речь идёт о необходимой самообороне, всё почему-то очень жёстко.

Инициировать изменения в законодательстве может любое общественное объединение. Собрать круглый стол, обсудить вопрос и направить свои предложения региональным депутатам. Они, в свою очередь, внесут их в Госдуму. Ничего сложного в процедуре нет. Надо действовать.

Фото: ZAMIR USMANOV/RUSSIAN LOOK/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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