|

27 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Украинские военные пытаются добить своих раненых сослуживцев и не дают им сдаваться в плен. Жестокие кадры (18+) опубликованы в сети Интернет. Пишет Военное Дело.

Оператор разведывательного квадрокоптера стал очевидцем того, как противник пытался убить своего товарища, решившего сдаться. Солдат получил ранения и сложил оружие. Его взял в плен один из российских бойцов и доложил по рации о ситуации, вскоре на место прибыла помощь. В момент, когда раненого украинца тащили вдоль лесопосадки, рядом с ними начали разрываться 30-мм снаряды, выпущенные из автоматического гранатомета АГС-17. Бойцы укрылись от огня, однако боевики вновь дали залп из АГС, но уже по одинокому в поле раненому украинцу. В итоге военнослужащего ВСУ удалось переложить на носилки и эвакуировать. Никто из российских военных не пострадал.

Военкоры многократно сообщали о том, что в украинской армии применяются заградотряды. В основном они состоят из членов националистических группировок. Боевики используют любое оружие для ликвидации тех, кто пожелает уйти с передовой и сдаться в плен.

Фото: Wikimedia Commons / Edited

Автор: glavred

ИСТОЧНИК