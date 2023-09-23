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Горняк22: Возмездие должно настичь Украину за удар по штабу ЧФ. Севастополь укрофашистам будет сниться в кошмарах - ГОРНЯК22
23.09.2023

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Горняк22: Возмездие должно настичь Украину за удар по штабу ЧФ. Севастополь укрофашистам будет сниться в кошмарах

ГОРНЯК2201 mins

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22 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Военнослужащий пропал без вести после удара Украины по штабу Черноморского флота России в Севастополе. Политолог Перенджиев предсказал мощный удар возмездия в ближайшие 2-3 дня. Пишет Царьград.

В результате украинского ракетного удара по зданию штаба Черноморского флота пропал без вести один военнослужащий, сообщили в Минобороны России. Будет ли удар возмездия, рассказал Царьграду доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им Г.В.Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

Он уверен, что такой удар, безусловно, будет. Скорее всего, он будет нанесён по какой-нибудь морской инфраструктуре и, возможно, по штабам управления, вероятно – морского управления.

Политолог подчеркнул, что к ответному удару необходимо подходить с холодной головой. Ведь оружие, которым наносится удар возмездия – тоже стоит денег. Поэтому удар должен наносится с максимальным эффектом. А для этого необходимо провести тщательную разведку.

Поэтому не думаю, что прям сегодня ударят. Ну ударят, может, дня через 2-3 где-то. Удар возмездия будет, я не сомневаюсь, – резюмировал Александр Перенджиев.

ФОТО: ALEKSANDR GUSEV/GLOBALLOOKPRESS

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