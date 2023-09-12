Горняк22: Все стало на свои места: Пашинян в ужасе кинулся на попятную

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12 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Тут вчера депутат от партии Пашиняна Гагик Мелконян в очередной раз попробовал оправдать нынешние действия Еревана: «Россия хочет, чтобы всё было как раньше, чтобы за нас можно было решать все наши вопросы. Но, мы хотим решать вопросы нашей страны самостоятельно». Пишут «Русские Онлайн».

Вот, прям 1991-й напоминает. Когда все кааак почувствовали себя несчастными, кааак сбросили ненавистно иго. Вот, реально, кино напоминает – “одна маленькая, но гордая птичка сказала: лично я…”.



При том, что достаточно посмотреть на памятную табличку и всё сразу встаёт на свои места:



Армения всегда потребляла в три раза больше, чем производила. Но, птичка то гордая! И сейчас ничего не изменилась. На мировом рынке не появился армянский автомобиль, нет магазинов фирменной армянской одежды, армянские космические корабли не бороздят просторы вселенной, армянские учащиеся не занимают первые места на технических Олимпиадах. На нетехнических тоже, кстати.



Только для поддержания хороших отношений РФ закупает у Еревана не очень то и нужные в нынешней ситуации коньяки с винами. Поставляют ещё нам фрукты, но ключевым импортёром в этом секторе никогда не были. Всего за 2021-й год Россия закупила у Армении продукции на 650 млн долларов. То есть, на копейки.



А вот Армения у России – на 1,5 млрд. При том, что у нас население – почти 150 млн, а у них – всего 3. То есть, мы – на 4$ на душу населения, а они – на все 500. Это автомобили, станки, бытовая химия, промышленные товары, естественно, энергоресурсы. А ещё – различные виды вооружений, и всё заметьте, по льготным ценам.



И вот после всего этого Пашинян затевает совместные учения с НАТОвской армией. И ратифицирует римский статус МУС, то есть, если что – арестует Путина. Вопросы он, дескать, теперь самостоятельно начал решать.



Но, как известно, после бурной ночи с излишними возлияниями обычно приходит похмелье. Иногда тяжкое, когда человек садится на кровати, закрывает лицо руками и сам себя спрашивает – что я натворил, зачем вчера так напился?



Похоже, Никол Воваевича именно так и накрыло. Понял, что наломал дров и, как и положено, начал названивать кому не попадя с вопросами “а чё вчера было то”?



Пашинян звонит всем и просит поддержки. На этот раз он был тактично выслушан действительно важным игроком в регионе президентом Ирана. Эбрахимом Раиси, который подтвердил, что Иран против изменения любых границ вблизи собственной границы.



Но самое главное, лидер Ирана высказал обеспокоенность излишними контактами премьера Пашиняна с западными странами. По крайней мере, о предупреждении подобного рода сообщили уже несколько источников, хотя и не официально. Напомним, что сегодня должны начаться совместные военные учения Армении и войск США, на фоне сообщений о переброске вооруженных сил Азербайджана к границам Карабаха.



Сегодня ожидается, что Пашинян позвонит Эрдогану. Вообще, поведение премьер-министра Армении напоминает какую-то агонию. Если недовольство политикой Пашиняна внутри Армении сейчас выльется в массовые протесты, то Пашиняну имеет смысл уже звонить и искать себе пути бегства из республики, а не маневрировать с американцами.



Вообще, что-то до боли знакомое. Осталось надеть зелёную футболку с трениками, вытянутыми на коленках, и начинать мировое турне, выкрикивая с европейских трибун что-нибудь в национальном стиле: “давай деньга, деньга давай!”…



Фото: live24.am

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Автор: vizitka01

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