Горняк22: «Встретили достойно»: российские мобилизованные рассказали, как жгли американские Bradley

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21 августа 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Российские мобилизованные из 71-го гвардейского мотострелкового полка сожгли из ручных противотанковых гранатометов американские БМП Bradley на запорожском направлении в начале контрнаступления ВСУ. Пишет Русская Весна.

«Бронегруппы шли под прикрытием танков, артиллерии. Они пытались совершить молниеносный бросок, то есть закинуть пехоту на Bradley. На фото их три, но на самом деле их гораздо больше на этом поле. Там сзади еще три, плюс в конце этой посадки подбитый танк Leopard», — отметил командир роты с позывным «Админ».

Его подразделение держало оборону на участке между селами Работино и Вербовое. Рота состоит из мобилизованных.

«Именно наша рота состоит из мобилизованных. Нас призвали, на полигоне обучили, мы на позиции зашли и достойно держимся.

Встретили врага», — ответил боец с позывным «Муха» на вопрос, были ли его сослуживцы до СВО профессиональными военными.

По словам «Админа», американские БМП смогли доехать до российских окопов, и пехоте под его командованием пришлось их уничтожать с помощью РПГ. На самом первом этапе наступления технику ВСУ подбивали не только пехотинцы, но и другие подразделения.

«ПТУРы, можно сказать, на 90 процентов сжигали технику. Артиллерия очень сильно помогала, саперы наши», — рассказал боец с позывным «Монах».

По словам «Админа», после того как российские военные отбили нескольких волн атак, ВСУ сменили тактику. Основные бои велись на дистанции 700–800 метров, и его подчиненные использовали в боях крупнокалиберные пулеметы. Но бывало немало случаев близкого боя с использованием автоматов. Как рассказал «Админ», украинские войска пытались заходить на их позиции под прикрытием дымовых завес, но пехоту встречали плотным огнем.

Фото: Русская Весна

Автор: vizitka77

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