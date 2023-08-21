ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Горняк22: Почему радуется Зеленский. Стало известно, как Запад обдурил Украину
Новости Алтай
Горняк22: Киеву придётся решать конфликт с Россией за столом переговоров
Новости Алтай
Горняк22: Штурмовой отряд «Отважных» при поддержке танкистов и разведчиков взял опорный пункт врага
Новости Алтай
Горняк22: «Встретили достойно»: российские мобилизованные рассказали, как жгли американские Bradley
Новости Алтай
Горняк22: Хуже Ельцина, только горбачев: В России определились с главными злодеями
Новости Алтай
Горняк22: Лучше слушайте Путина. Эксперт дал НАТО полезный совет

Коллекция категорий

Бизнес89 News
Здоровье95 News
Новости Алтай515 News
Новости Горняк114 News
Образование97 News
Общество182 News
Объявления68 News
Политика136 News
Спорт126 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Горняк22: «Встретили достойно»: российские мобилизованные рассказали, как жгли американские Bradley

редактор01 mins

 | 

21 августа 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Российские мобилизованные из 71-го гвардейского мотострелкового полка сожгли из ручных противотанковых гранатометов американские БМП Bradley на запорожском направлении в начале контрнаступления ВСУ. Пишет Русская Весна.

«Бронегруппы шли под прикрытием танков, артиллерии. Они пытались совершить молниеносный бросок, то есть закинуть пехоту на Bradley. На фото их три, но на самом деле их гораздо больше на этом поле. Там сзади еще три, плюс в конце этой посадки подбитый танк Leopard», — отметил командир роты с позывным «Админ».

Его подразделение держало оборону на участке между селами Работино и Вербовое. Рота состоит из мобилизованных.

«Именно наша рота состоит из мобилизованных. Нас призвали, на полигоне обучили, мы на позиции зашли и достойно держимся.
Встретили врага», — ответил боец с позывным «Муха» на вопрос, были ли его сослуживцы до СВО профессиональными военными.

По словам «Админа», американские БМП смогли доехать до российских окопов, и пехоте под его командованием пришлось их уничтожать с помощью РПГ. На самом первом этапе наступления технику ВСУ подбивали не только пехотинцы, но и другие подразделения.

«ПТУРы, можно сказать, на 90 процентов сжигали технику. Артиллерия очень сильно помогала, саперы наши», — рассказал боец с позывным «Монах».

По словам «Админа», после того как российские военные отбили нескольких волн атак, ВСУ сменили тактику. Основные бои велись на дистанции 700–800 метров, и его подчиненные использовали в боях крупнокалиберные пулеметы. Но бывало немало случаев близкого боя с использованием автоматов. Как рассказал «Админ», украинские войска пытались заходить на их позиции под прикрытием дымовых завес, но пехоту встречали плотным огнем.

Фото: Русская Весна

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News