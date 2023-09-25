Горняк22: Вторую партию зерна из Украины доставили в Турцию вопреки запрету России

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24 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В Турцию через Черное море попала вторая партия украинского зерна, несмотря на запрет со стороны Минобороны России. Об этом написали в издании France24 со ссылкой на данные сервисов мониторинга морского движения Marine Traffic и Vessel Finder.

«Вторая партия украинской пшеницы прибыла в Турцию через Черное море в воскресенье <…> несмотря на угрозы России атаковать лодки, направляющиеся к ее соседу и врагу или из них», — написали в издании. Уточняется, что Киев тестирует новый альтернативный маршрут по водам, находящихся под контролем НАТО.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Автор: glavred

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