Горняк22: Взрывы и зарево в районе порта Одессы: ракеты хоронят зерновую сделку

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20 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Флот и «Герани» наносят удар по Одессе, гремит стрельба и взрывы: «Калибры» и дроны-камикадзе атакуют вражеские цели. Пишет Русская Весна.

Также ракетный удар нанесен по целям в Запорожье.

Через некоторое время началась новая серия ракетных ударов: в Одессе снова загремели взрывы и вновь стоит зарево.

Местные ресурсы сообщают о двух прилётах: первый в Ильичевский порт, второй — в район Бурлачьей балки. Также взрывы гремят в Николаеве.

Ближе к концу ночи стратегическая авиация и флот опять произвели пуски. ВВС Украины заявляют, что зафиксированы повторные пуски крылатых ракет с дальних бомбардировщиков Ту-22 м³ с южного направления.

Фото: Русская Весна

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Автор: vizitka01

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