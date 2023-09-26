26.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
В Барнауле вспучило отремонтированную за 37 млн рублей дорогу
Новости Алтай
Адвокат Блиновской рассказала о разблокировке счетов блогера
Новости Алтай
Горняк22: Мигрант расстрелял людей из автомата в Подмосковье
Новости Алтай
Горняк22: WhatsApp заявил о прекращении работы на определенных гаджетах
Новости Алтай
Горняк22: “К сожалению попали”. В СНБО сообщили, что Украина перенесла производство ракет из-за ударов России
Новости Алтай
Горняк22: Большая ошибка Молдавии. В кремле предупредили о скором разочаровании Кишинева

Коллекция категорий

Бизнес123 Новости
Здоровье130 Новости
Новости Алтай984 Новости
Новости Горняк224 Новости
Образование135 Новости
Общество234 Новости
Объявления78 Новости
Политика191 Новости
Спорт162 Новости
Платим за интересные новости!
объявления

Горняк22: WhatsApp заявил о прекращении работы на определенных гаджетах

ГОРНЯК2201 минуты

 |  26 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. WhatsApp объявил, что с 24 октября 2024 года мессенджер престанет быть доступен на миллионах смартфонов с Android. Пишет РИА Новости. “Начиная с 24 октября 2023 года будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше”, — указано на официальной странице приложения. В обращении добавлено, что сегодня мессенджер поддерживается на устройствах с Android с операционной системой 4.1 и новее и iPhone с операционной системой iOS 12 и новее. Прежде чем прекратится поддержка операционной системы, пользователь несколько раз получит соответствующее уведомление непосредственно в WhatsApp, добавили разработчики. Фото: РИА Новости

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие новости