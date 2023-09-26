Горняк22: WhatsApp заявил о прекращении работы на определенных гаджетах

| 26 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. WhatsApp объявил, что с 24 октября 2024 года мессенджер престанет быть доступен на миллионах смартфонов с Android. Пишет РИА Новости. “Начиная с 24 октября 2023 года будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше”, — указано на официальной странице приложения. В обращении добавлено, что сегодня мессенджер поддерживается на устройствах с Android с операционной системой 4.1 и новее и iPhone с операционной системой iOS 12 и новее. Прежде чем прекратится поддержка операционной системы, пользователь несколько раз получит соответствующее уведомление непосредственно в WhatsApp, добавили разработчики. Фото: РИА Новости Автор: glavred

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